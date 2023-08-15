Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин: мы не планируем расставаться с Гарре

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал информацию о том, что нападающий самарской команды Бенхамин Гарре может перейти в другой клуб этим летом. Напомним, ранее появилась информация о возможном желании аргентинца покинуть «Крылья Советов» этим летом.

«Видел эти заявления. Мне нечего ответить, он игрок нашей команды. Мы не планируем с ним расставаться», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что «Крылья Советов» ответили отказом на предложение греческого ПАОКа в размере € 7 млн по Гарре.

23-летний Гарре играет за «Крылья Советов» с января 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026-го. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 3 млн. В нынешнем сезоне аргентинский нападающий провёл шесть матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.