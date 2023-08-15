«Аль-Хиляль» хочет подписать Кейлора Наваса следом за Неймаром

Костариканский голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас стал объектом серьёзного интереса со стороны «Аль-Хиляля» и может перейти в саудовский клуб вслед за нападающим парижан Неймаром, о переходе которого «Аль-Хиляль» должен объявить в ближайшее время. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, саудовский клуб серьёзно заинтересован в кандидатуре 36-летнего вратаря. Сделка не должна быть сложной, учитывая тот факт, что в парижском клубе не рассчитывают на Наваса в качестве игрока обоймы. Соответственно, «Аль-Хиляль» может стать хорошим вариантом возможного продолжения карьеры для Кейлора, где он сможет присоединиться к другим звёздным новичкам команды: Калиду Кулибали, Сергею Милинковичу-Савичу и Малкому.

36-летний Навас связан контрактом с «ПСЖ» до лета 2024 года. В 17 матчах АПЛ за «Ноттингем» в текущем сезоне костариканец пропустил 32 гола и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает Наваса в € 5 млн.