«Я был близок к смерти как никогда». Клотет рассказал о самом страшном случае в его жизни
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Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал о своих увлечениях и о самом страшном эпизоде в жизни.
«Умею играть на гитаре и в шахматы, а также плавать. Я занимался плаванием с двух лет. Даже выигрывал соревнования, есть несколько медалей. Но плавание в итоге показалось мне скучным, и в 11 лет я выбрал футбол. Случалось ли такое, что моей жизни что-нибудь угрожало? Меня однажды укусила испанская гадюка.
Она может убить ребёнка, но для взрослого человека не настолько опасна. Ещё был случай с неудачным альпинизмом. Когда забирался на гору, началась снежная буря, которая в итоге длилась 12 часов. Тогда я был близок к смерти как никогда. Я просто не контролировал свою жизнь», — приводит слова Жозепа Клотета Sport24.
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