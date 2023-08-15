«Манчестер Сити» всерьёз рассматривал Олисе в качестве замены Марезу
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Полузащитник «Кристал Пэлас» Майкл Олисе мог перейти в «Манчестер Сити». Об этом сообщает The Times.
По информации источника, «горожане» всерьёз претендовали на подписание французского футболиста, однако он предпочёл присоединиться к лондонскому «Челси».
Напомним, вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез недавно перешёл в саудовский «Аль-Ахли» за € 35 млн.
В сезоне-2022/2023 Олисе сыграл в 40 матчах за «Кристал Пэлас» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 38 млн.
Ранее сообщалось о договорённости между «Челси» и «Кристал Пэлас» по трансферу Олисе.
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