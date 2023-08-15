Бенхамин Гарре рассказал, останется ли в «Крыльях Советов»

23-летний аргентинский нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре прокомментировал информацию о его желании покинуть самарский клуб, а также рассказал, останется ли он в команде.
«Всем привет! Это Бенхамин Гарре. Всё сказанное раньше — это неправда. Мой агент — это мой папа, Эмилиано, а не Эмилиано Чемпион, как вы могли прочитать. Это неправда — что он сказал про мою зарплату и про мой клуб. Прямо сейчас я счастлив в Самаре с моей женой и дочерью. Нам дарят много тепла местные люди, партнёры по команде и болельщики», — сказал Гарре в видео в телеграм-канале «Крыльев Советов».
Напомним, ранее появилась информация о возможном желании аргентинца покинуть «Крылья Советов» этим летом. Также сообщалось, что самарский клуб ответил отказом на предложение греческого ПАОКа в размере € 7 млн по Гарре.
23-летний Гарре играет за «Крылья Советов» с января 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026-го. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 3 млн. В нынешнем сезоне аргентинский нападающий провёл шесть матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.
- 15 августа 2023
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