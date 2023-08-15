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Вертолёт шпионил за тренировкой женской сборной Англии перед полуфиналом ЧМ-2023

Вертолёт шпионил за тренировкой женской сборной Англии перед полуфиналом ЧМ-2023
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Австралийская газета Daily Telegraph отправила вертолёт, чтобы подсмотреть за тренировкой футболисток сборной Англии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По сведениям источника, случилось это накануне, на заключительной тренировке англичанок перед полуфиналом женского чемпионата мира — 2023. Неизвестно, попала ли в руки тренерского штаба сборной Австралии сделанная с вертолёта видеозапись, но, как отмечает Daily Mail, особо важную информацию получить таким образом всё равно бы не удалось.

Сборная Англии сыграет с национальной командой Австралии в полуфинале женского ЧМ-2023 в эту среду, 16 августа. Начало игры — в 13:00 мск.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

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