Динияр Билялетдинов: уход Изидора скажется на игре «Локомотива», надо срочно искать замену

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал возможный уход нападающего железнодорожников Вильсона Изидора в «Марсель».
«Уход Изидора скажется на игре «Локомотива». Команде нужен нападающий и надо срочно искать ему замену. Может, какие-то наметки есть. По классике можно подтянуть молодого футболиста, посмотреть, что из этого выйдет. Сейчас Дзюба травмирован. Может, есть смысл вообще играть без нападающего. Это головоломка для тренера», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».
Изидор перешёл в «Локомотив» в январе 2022 года. В сезоне-2022/2023 он провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился десятью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.
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