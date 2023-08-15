«Интер» арендовал защитника «Монцы» Карлоса Аугусто
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Защитник «Монцы» Карлос Аугусто перешёл в «Интер» на правах годичной аренды. Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.
По истечении срока аренды «Интер» сможет выкупить 24-летнего защитника за € 13 млн при выполнении игроком определённых условий. В таком случае бывший клуб Аугусто — «Коринтианс» — получит процент от сделки.
Фото: inter.it
В сезоне-2022/2023 Аугусто провёл 37 матчей за «Монцу» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
Ранее сообщалось о возможном уходе левого защитника «Интера» Робина Госенса в берлинский «Унион».
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