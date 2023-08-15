Президент «Севильи»: Рамос хочет вернуться? А я хочу самолёт. Он нам не подходит

Президент «Севильи» Хосе Кастро высказался о возможном возвращении в клуб бывшего защитника «Реала» и «ПСЖ» Серхио Рамоса.
«Я не знаю, что тут ещё можно сказать. Скажу здесь и сейчас: у нас нет никаких переговоров с Рамосом. Такого варианта никогда не было, потому что он нам не подходит.
Серхио Рамос хочет в «Севилью»? А я хочу самолёт, давайте его сюда», – приводит слова Хосе Кастро Marca.
Рамос является воспитанником «Севильи», которую он покинул в 2005 году, перейдя в «Реал».
В прошлом сезоне чемпионата Испании «Севилья» заняла 12-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Также команда стала победителем Лиги Европы, обыграв в решающем матче турнира «Рому».
Ранее «ПСЖ» объявил об уходе Рамоса, который выступал за клуб с 2021 года. В прошлом сезоне испанец принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и одну результативную передачу.
- 15 августа 2023
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