Кепа Аррисабалага: «Реал» — король Лиги чемпионов

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага, выступающий на правах аренды за мадридский «Реал», признался, что хотел бы надолго задержаться в испанском клубе.
«Это очень счастливый и особенный день для меня и всей моей семьи. Я горд стать частью «Реала». Хочу насладиться этим днём и разделить его с самыми близкими людьми. Хотел ли бы я остаться здесь после аренды? Хотелось бы. Сегодня мой первый день в клубе. Впереди есть время, посмотрим.
Надеюсь, своей игрой я смогу этого добиться. Интерес со стороны «Реала» возник буквально пару дней назад. Мне позвонили после тренировки, и тогда всё завертелось. В тот момент я был рядом со своей женой, и мы оба были счастливы. «Реал» – король Лиги чемпионов. В трёх прошлых розыгрышах Лиги чемпионов мы играли друг с другом. Думаю, все мы можем согласиться с этой фразой», — приводит слова Аррисабалаги издание Marca.
- 15 августа 2023
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