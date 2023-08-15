«Брайтон» рассматривает вариант с подписанием защитника «Бока Хуниорс» Барко
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Защитник «Бока Хуниорс» Валентин Барко в ближайшее время может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, английский клуб всерьёз нацелен на подписание 19-летнего игрока обороны. Сам игрок также заинтересован в возможном переходе. Он попросил своих представителей проработать данный вариант.
В сезоне-2023 Барко провёл 17 матчей за «Бока Хуниорс» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.
Ранее сообщалось об интересе «Брайтона» к полузащитнику «Лилля» Карлосу Балеба.
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