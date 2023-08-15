Акинфеев: Тороп — талантливый. Если я нахожусь на скамейке, то за ворота не переживаю

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что не переживает за безопасность ворот армейцев, когда начинает матч со скамейки запасных, а также оценил игру второго вратаря ЦСКА Владислава Торопа.
«Как мне игра Торопа в матче против „Сочи“? Его игру можно оценить не только по матчу против «Сочи», но и по другим встречам. Владислав — талантливый парень. Также не забываем, что у нас есть Илья Помазун, который находится в аренде в «Урале». Для меня большое счастье, когда ребята прогрессируют. Если честно, если я нахожусь на скамейке, то я за ворота не переживаю», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».
Напомним, 13 августа прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Сочи», где армейцы одержали уверенную победу со счётом 3:1. 37-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не попал в стартовый состав команды из-за небольшого повреждения, вместо него сыграл Владислав Тороп.
- 15 августа 2023
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