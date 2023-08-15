Главный тренер «Торпедо» Клотет: в России я открыл для себя группу «Кино»

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал о своём открытии — испанцу пришлось по вкусу творчество группы «Кино».
«Я люблю музыку. Мне нравится классический хэви-метал, джаз и опера. Я открыл для себя группу «Кино». Мне очень понравилось их звучание. Если бы я хотел послушать что-то пожёстче, то включил бы Motörhead или Black Sabbath. А у «Кино» — идеальный баланс: музыкальность совпадает с русскими словами», — приводит слова Жозепа Клотета Sport24.
Жозеп Клотет возглавил «Торпедо» 28 марта 2023 года. Испанец сменил на этом посту Андрея Талалаева. Под его руководством автозаводцы вылетели из Российской Премьер-Лиги. Сезон-2023/2024 чёрно-белые проводят в Мелбет Первой лиге. После пяти проведённых матчей «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав семь очков.
- 15 августа 2023
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