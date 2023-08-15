Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Панатинаикос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Торпедо» Клотет: в России я открыл для себя группу «Кино»

Главный тренер «Торпедо» Клотет: в России я открыл для себя группу «Кино»
Комментарии

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал о своём открытии — испанцу пришлось по вкусу творчество группы «Кино».

«Я люблю музыку. Мне нравится классический хэви-метал, джаз и опера. Я открыл для себя группу «Кино». Мне очень понравилось их звучание. Если бы я хотел послушать что-то пожёстче, то включил бы Motörhead или Black Sabbath. А у «Кино» — идеальный баланс: музыкальность совпадает с русскими словами», — приводит слова Жозепа Клотета Sport24.

Жозеп Клотет возглавил «Торпедо» 28 марта 2023 года. Испанец сменил на этом посту Андрея Талалаева. Под его руководством автозаводцы вылетели из Российской Премьер-Лиги. Сезон-2023/2024 чёрно-белые проводят в Мелбет Первой лиге. После пяти проведённых матчей «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав семь очков.

Материалы по теме
«Я был близок к смерти как никогда». Клотет рассказал о самом страшном случае в его жизни
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023