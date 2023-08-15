«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара

Нападающий французского «ПСЖ» Неймар перешёл в «Аль-Хиляль». Об этом сообщает официальный аккаунт саудовского клуба в «Твиттере», где было выложено видео с представлением бразильца в качестве нового игрока команды.

По информации журналиста Фабрицио Романо, бразильский нападающий подписал двухлетний контракт с «Аль-Хилялем», по которому суммарно получит около € 300 млн, без опции дальнейшего продления контракта. Зарплата Неймара также может вырасти до потенциальных € 400 млн к 2025 году с учётом возможных бонусов и коммерческих сделок. Сделка была полностью завершена усилиями отца бразильца, а также агента Пини Захави.

Напомним, 31-летний Неймар в прошлом сезоне за «ПСЖ» сыграл 29 матчей, в которых отметился 18 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.

За «Аль-Хиляль» играет экс-нападающий «Зенита» Малком, который также выступает за сборную Бразилии.