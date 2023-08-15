«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара

Нападающий французского «ПСЖ» Неймар перешёл в «Аль-Хиляль». Об этом сообщает официальный аккаунт саудовского клуба в «Твиттере», где было выложено видео с представлением бразильца в качестве нового игрока команды.
По информации журналиста Фабрицио Романо, бразильский нападающий подписал двухлетний контракт с «Аль-Хилялем», по которому суммарно получит около € 300 млн, без опции дальнейшего продления контракта. Зарплата Неймара также может вырасти до потенциальных € 400 млн к 2025 году с учётом возможных бонусов и коммерческих сделок. Сделка была полностью завершена усилиями отца бразильца, а также агента Пини Захави.
Напомним, 31-летний Неймар в прошлом сезоне за «ПСЖ» сыграл 29 матчей, в которых отметился 18 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.
За «Аль-Хиляль» играет экс-нападающий «Зенита» Малком, который также выступает за сборную Бразилии.
- 15 августа 2023
-
20:06
-
20:04
-
20:00
-
19:47
-
19:46
-
19:39
-
19:32
-
19:30
-
19:21
-
19:16
-
19:15
-
19:03
-
18:54
-
18:54
-
18:43
-
18:42
-
18:33
-
18:31
-
18:25
-
18:22
-
18:18
-
18:12
-
17:58
-
17:58
-
17:54
-
17:50
-
17:39
-
17:35
-
17:35
-
17:28
-
17:18
-
17:15
-
17:15
-
16:47
-
16:40