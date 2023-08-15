Алисон Бекер может стать партнёром Роналду и Мане по «Аль-Насру»

«Аль-Наср» заинтересован в приобретении голкипера «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисона Бекера. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, саудовский клуб пока не делал официального предложения по 30-летнему вратарю, однако представители «Аль-Насра» прорабатывают потенциальную сделку. Сам Алисон заинтересован в смене клуба в текущее трансферное окно и готов рассмотреть любые предложения.

В сезоне-2022/2023 Алисон Бекер провёл 47 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось о желании вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха перейти в клуб из Саудовской Аравии уже этим летом.