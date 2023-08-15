Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Панатинаикос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алисон Бекер может стать партнёром Роналду и Мане по «Аль-Насру»

Алисон Бекер может стать партнёром Роналду и Мане по «Аль-Насру»
Комментарии

«Аль-Наср» заинтересован в приобретении голкипера «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисона Бекера. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, саудовский клуб пока не делал официального предложения по 30-летнему вратарю, однако представители «Аль-Насра» прорабатывают потенциальную сделку. Сам Алисон заинтересован в смене клуба в текущее трансферное окно и готов рассмотреть любые предложения.

В сезоне-2022/2023 Алисон Бекер провёл 47 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось о желании вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха перейти в клуб из Саудовской Аравии уже этим летом.

Материалы по теме
Мохамед Салах готов перейти в клуб из Саудовской Аравии этим летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023