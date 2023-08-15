Власти Крыма выделят 50 млн рублей на футбольные турниры в регионе в 2023 году

Правительство Республики Крым выделит 50 млн рублей на проведение футбольных турниров в регионе во второй половине 2023 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Коллеги (представители футбольных клубов Крыма. — Прим. «Чемпионата») с точки зрения инструментов воспитания наших футболистов считают, что при санкционных вопросах и позиции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) крымский чемпионат — один из самых эффективных в этой ситуации. Поэтому мы плюсом им на это полугодие даём 50 млн рублей на проведение турниров. В целом у футболистов настроение хорошее, ситуация понятная», — цитирует Аксёнова ТАСС.

Напомним, решением УЕФА крымские клубы выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учреждён в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА.