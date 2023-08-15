«ПСЖ» трогательно попрощался с Неймаром, назвав его легендой клуба

Французский «ПСЖ» трогательно попрощался с бразильским нападающим Неймаром, выложив пост на своём сайте. Напомним, сегодня, 15 августа, саудовский «Аль-Хиляль» объявил о переходе бразильца.
«Неймар покидает «ПСЖ», чтобы присоединиться к саудовскому «Аль-Хилялю». За шесть лет в столице Франции бразилец оставил свой след в истории клуба. «ПСЖ» благодарит Неймара, легенду нашего клуба», — обратился парижский клуб к Неймару в «Твиттере».
Напомним, ранее саудовский «Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара, выложив видео с представлением бразильца в качестве нового игрока команды. По информации журналиста Фабрицио Романо, бразильский нападающий подписал двухлетний контракт с «Аль-Хилялем», по которому суммарно получит около € 300 млн.
Неймар выступал за «ПСЖ» с 2017 года после того, как перешёл из «Барселоны» за рекордные € 222 млн. Трансфер бразильца остаётся самым дорогим в истории. За парижский клуб Неймар суммарно отыграл 173 матча, в которых забил 118 голов, а также отдал 77 голевых передач. В составе «ПСЖ» бразилец пять раз выиграл французский чемпионат, три раза завоевал Кубок Франции, а также дошёл до финала Лиги чемпионов.
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