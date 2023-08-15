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Денис Бояринцев: Рахимов может перевернуть ситуацию в «Рубине»

Денис Бояринцев: Рахимов может перевернуть ситуацию в «Рубине»
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Главный тренер футбольного клуба «Сокол» Денис Бояринцев оценил игру казанского «Рубина» на старте сезона-2023/2024.

«Не самый удачный старт у «Рубина», но не надо забывать, что команда только вышла из ФНЛ. Имея большой багаж и опыт за спиной, в любом случае это новый коллектив, поэтому есть процессы становления. Уверен, идёт такая определённая работа в плане улучшения игры. Выводы нужно делать после трёх-четырёх игр. Надо ситуацию исправлять, набирать очки. Команду возглавляет достаточно опытный тренер.

Вполне возможно, он перевернёт ситуацию. Не надо думать об увольнении, нужно работать. Когда нет результата, постоянно возникают разговоры об увольнении. Рахимов – опытный специалист и не будет обращать на это внимания, будет двигать свою линию. Не думаю, что нынешний результат радует руководителей клуба, но Рахимов может изменить ситуацию. Не надо делать быстрых выводов. Ближайшие три-четыре тура для Рахимова станут определяющими. Всё зависит от него. Не сомневаюсь в его опыте», – приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

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