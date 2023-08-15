Камоцци назвал Спаллетти лучшим кандидатом на пост главного тренера сборной Италии

Итальянский функционер Франко Камоцци полагает, что бывший наставник «Зенита» и «Наполи» Лучано Спаллетти является лучшим кандидатом на пост главного тренера сборной Италии.

«Я убеждён, что Спаллетти — лучший кандидат на пост главного тренера сборной Италии на данный момент. Очень надеюсь, что Лучано совсем скоро возглавит национальную команду. Он сможет достичь хороших результатов», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, 13 августа Роберто Манчини покинул пост главного тренера итальянской сборной. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Сообщалось, что основными претендентами на вакантную должность в сборной Италии являются Лучано Спаллетти и бывший наставник «Тоттенхэма» и «Ювентуса» Антонио Конте.