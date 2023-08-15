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Акинфеев: говорю Торопу, не смотри на пропущенные мячи, 5:4 выиграли, значит, хорошо

Акинфеев: говорю Торопу, не смотри на пропущенные мячи, 5:4 выиграли, значит, хорошо
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился тем, как сейчас реагирует на пропущенные голы, а также что советует другим вратарям армейцев, в частности Владиславу Торопу, и оценил его игру в матче 4-го тура РПЛ с «Сочи».

«Уверенно ли себя проявил Тороп в матче с «Сочи»? Не буду судить уверенно или нет, потому что команда победила, а результат всегда будет на первом плане. Хочется же побеждать и забирать три очка. Что касается вратарей, если раньше я злился на какие-то голы, то сейчас нет, это же я говорю и Славе: «Не смотри на пропущенные мячи, 5:4 выиграли, значит, хорошо». Думаю, что Слава сыграл достаточно хорошо», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».

Напомним, 13 августа прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Сочи», где армейцы одержали уверенную победу со счётом 3:1. 37-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не попал в стартовый состав команды из-за небольшого повреждения, вместо него сыграл Владислав Тороп.

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