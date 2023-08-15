Акинфеев: говорю Торопу, не смотри на пропущенные мячи, 5:4 выиграли, значит, хорошо

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился тем, как сейчас реагирует на пропущенные голы, а также что советует другим вратарям армейцев, в частности Владиславу Торопу, и оценил его игру в матче 4-го тура РПЛ с «Сочи».
«Уверенно ли себя проявил Тороп в матче с «Сочи»? Не буду судить уверенно или нет, потому что команда победила, а результат всегда будет на первом плане. Хочется же побеждать и забирать три очка. Что касается вратарей, если раньше я злился на какие-то голы, то сейчас нет, это же я говорю и Славе: «Не смотри на пропущенные мячи, 5:4 выиграли, значит, хорошо». Думаю, что Слава сыграл достаточно хорошо», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».
Напомним, 13 августа прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Сочи», где армейцы одержали уверенную победу со счётом 3:1. 37-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не попал в стартовый состав команды из-за небольшого повреждения, вместо него сыграл Владислав Тороп.
- 15 августа 2023
-
21:46
-
21:44
-
21:33
-
21:32
-
21:31
-
21:20
-
21:11
-
21:05
-
20:59
-
20:51
-
20:50
-
20:43
-
20:37
-
20:29
-
20:25
-
20:23
-
20:21
-
20:19
-
20:06
-
20:04
-
20:00
-
19:47
-
19:46
-
19:39
-
19:32
-
19:30
-
19:21
-
19:16
-
19:15
-
19:03
-
18:54
-
18:54
-
18:43
-
18:42
-
18:33