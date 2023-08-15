Акинфеев: зачем прыгать, если мяч летит в девятку? На меня за это грешили всю жизнь

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев оценил гол 17-летнего защитника армейцев Михаила Рядно в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» с точки зрения вратаря, а также сказал, что не понимает, зачем прыгать за неберущимися мячами.

«Удар Михаила Рядно с точки зрения вратаря был неберущимся? Конечно. Я просто не понимаю, зачем прыгать, если мяч летит в девятку? (смеётся). На меня же грешили всю жизнь, что я не прыгаю за неберущимися мячами. Если так повспоминать, то приходит на ум момент, когда Петр Чех на чемпионате Европы 2004 года отбил такой мяч. Это, наверное, единственный вратарь, кто смог достать такой мяч из девятки», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».

Напомним, 17-летний российский защитник армейцев Михаил Рядно стал вторым в списке самых молодых авторов голов армейцев в Российской Премьер-Лиге в XXI веке после забитого мяча в ворота «Сочи» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги.