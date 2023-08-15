«Аль-Хиляль» подпишет голкипера «Севильи» Боно за € 19 млн — Романо

Вратарь «Севильи» и сборной Марокко Яссин Боно в скором времени перейдёт в «Аль-Хиляль». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, саудовский клуб согласовал сделку с боссами «Севильи». Сумма трансфера составит около € 19 млн.

Сообщается, что «Бавария» вышла из переговоров сегодня днём, поскольку не смогла предложить футболисту зарплату, соответствующую той, что предложил саудовский клуб.

В прошедшем сезоне на счету Боно 36 матчей за «Севилью» во всех турнирах. Марокканец вошёл в тройку лучших вратарей по итогам чемпионата мира — 2022. Голкипер выступает за андалусийцев на протяжении трёх лет (с 2020 года).

Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость 32-летнего вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Баварии» к испанскому голкиперу Давиду де Хеа.