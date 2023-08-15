Павлюченко: Карпин — лучший тренер? Если бы меня спрашивали, назвал бы Семака

Экс-футболист «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко рассказал, кто, на его взгляд, является лучшим тренером России.

«Верю ли я, что Карпин может возглавить «Спартак» после Абаскаля? Понятно, что если команда пять-шесть матчей проиграет, то встряска какая-то произойдёт. Но кто будет главным тренером и уйдёт ли Абаскаль, не могу сказать. На сегодняшний день у «Спартака» всё не так плохо. Пускай у команды всё будет хорошо и Абаскаль будет её тренировать. Я не хочу думать о плохом. Кто сейчас лучший тренер России? Я могу сказать только по окончании сезона, кто лучший тренер России.

В прошлом сезоне для меня лучшим был Семак, потому что он привёл команду к чемпионству. Сейчас у нас новый чемпионат, есть показатель: кто больше всех забил мячей — лучший нападающий, чья команда первое место заняла — лучший тренер. Для меня лучший тренер тот, кто привёл команду к чемпионству. Если бы меня спрашивали, то я бы назвал Семака», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».