Феликс готов существенно снизить зарплату для перехода в «Барселону»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс сообщил «Барселоне», что готов ждать от неё попыток по своему подписанию до конца текущего трансферного окна. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, ради перехода в стан сине-гранатовых 23-летний форвард готов пойти на существенное снижение жалования. На данный момент португалец не рассматривает варианты с переходом в какой-либо другой клуб.
Во второй половине сезона-2022/2023 Феликс выступал за «Челси» на правах аренды. На его счету 20 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Контракт игрока с «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
Ранее стало известно, что «Барселона» планирует вернуться к варианту с арендой Феликса.
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