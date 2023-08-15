Салах предан «Ливерпулю» и не перейдёт в Саудовскую Аравию этим летом

Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах остаётся преданным своей команде и не перейдёт в клубы из Саудовской Аравии этим летом. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».
По информации источника, Салах останется в английской команде на следующий сезон. Несмотря на очень сильный интерес к египетскому нападающему, саудовские клубы считают, что трансфер Салаха будет возможен только следующим летом, когда у 31-летнего футболиста останется лишь год по контракту с «Ливерпулем». Наиболее заинтересованными командами в переходе Мохамеда остаются «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль», но этим летом трансфер египтянина, скорее всего, будет невозможен.
31-летний Салах связан контрактом с «Ливерпулем» до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает египетского нападающего в € 65 млн. В нынешнем сезоне Салах провёл один матч в АПЛ, отметившись голевой передачей.
Напомним, ранее список звёздных футболистов, выступающих в Саудовской Аравии, пополнил бывший нападающий «ПСЖ» Неймар, перешедший в «Аль-Хиляль».
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