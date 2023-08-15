Брата футболистки сборной Колумбии застрелили в ночном клубе

Младший брат футболистки женской сборной Колумбии Джорелин Карабали был убит в результате стрельбы в ночном клубе. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, случилось это ранним утром в понедельник, 14 августа. 23-летнего брата Карабали застрелили в ночном клубе Кали, где, по словам полиции, он работал диджеем. Футбольная федерация Колумбии заявила, что праздничные мероприятия по случаю возвращения национальной команды домой из Австралии пройдут по расписанию, несмотря на случившееся.

Как отмечает ESPN, Карабали поблагодарила своих товарищей по команде за поддержку после смерти брата. Сборная Колумбии завершила свои выступления на женском чемпионате мира по футболу — 2023 на стадии 1/4 финала, уступив Англии (1:2).