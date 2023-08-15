Акинфеев — о Рядно: Европа — это классно, но почему нельзя приносить пользу своей стране?

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал слова 17-летнего защитника армейцев Михаила Рядно, который предпочёл бы остаться в ЦСКА и стать легендой клуба, а не перейти в европейский клуб.
«Как реагирую на слова Рядно? Конечно, положительно. Все думают о Европе — да, это хорошо, но почему если ты играешь за свой любимый клуб, если ты приносишь ему пользу, если тебя любят люди, почему не играть здесь? Почему нельзя приносить пользу своей стране? Я только за, двумя руками. Европа — это классно, но если твоя история пишется здесь, то надо доводить её до конца», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».
Напомним, 17-летний Михаил Рядно является воспитанником ЦСКА, как и 37-летний Игорь Акинфеев, который провёл в московском клубе всю карьеру. Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года.
- 15 августа 2023
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