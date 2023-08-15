Пименов: надеюсь, что «Ахмат» назначит главным тренером отечественного специалиста

Бывший форвард сборной России по футболу Руслан Пименов заявил, что удивлён отставкой Сергея Ташуева с поста главного тренера «Ахмата», и выразил надежду, что при выборе нового специалиста на эту должность грозненский клуб отдаст предпочтение россиянину.

«Очень удивила отставка Ташуева. Честно говоря, не знаю, кто мог бы занять должность главного тренера в «Ахмате», но надеюсь, что там возьмут российского специалиста», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Во вторник, 15 августа, стало известно об увольнении главного тренера «Ахмата» Сергея Ташуева. Под его руководством грозненский клуб в прошлом сезоне РПЛ занял пятое место. На старте нового сезона «Ахмат» одержал одну победу в четырёх матчах и с тремя очками занимает 11‑е место в турнирной таблице.