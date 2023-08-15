«Ракув» обыграл «Арис» в ответном матче, выбив кипрскую команду из Лиги чемпионов

Сегодня, 15 августа, прошёл ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между кипрским «Арисом» и польским «Ракувом». Встреча состоялась на стадионе «Альфамега» (Колосси, Кипр). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Ракув» обыграл «Арис» с минимальным преимуществом — 1:0.
Первый тайм команды провели без забитых голов, но в самом начале второго тайма, на 49-й минуте, полузащитник гостей Фран Тудор сумел открыть счёт во встрече, выведя «Ракув» вперёд. После этого гола кипрской команде было необходимо забивать как минимум два гола, чтобы остаться в Лиге чемпионов, что они и пытались сделать в оставшееся время, но безуспешно — счёт встречи остался прежним, «Ракув» одержал минимальную победу со счётом 1:0.
В первом матче «Арис» также уступил польской команде, проиграв со счётом 1:2 (3:1 по сумме двух встреч в пользу «Ракува»). Таким образом, кипрский клуб вылетел из Лиги чемпионов — 2023/2024.
- 15 августа 2023
-
23:18
-
23:14
-
23:00
-
23:00
-
22:57
-
22:44
-
22:39
-
22:37
-
22:24
-
22:22
-
22:17
-
22:16
-
22:03
-
21:59
-
21:54
-
21:46
-
21:44
-
21:33
-
21:32
-
21:31
-
21:20
-
21:11
-
21:05
-
20:59
-
20:51
-
20:50
-
20:43
-
20:37
-
20:29
-
20:25
-
20:23
-
20:21
-
20:19
-
20:06
-
20:04