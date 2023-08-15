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«Ракув» обыграл «Арис» в ответном матче, выбив кипрскую команду из Лиги чемпионов

«Ракув» обыграл «Арис» в ответном матче, выбив кипрскую команду из Лиги чемпионов
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Сегодня, 15 августа, прошёл ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между кипрским «Арисом» и польским «Ракувом». Встреча состоялась на стадионе «Альфамега» (Колосси, Кипр). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Ракув» обыграл «Арис» с минимальным преимуществом — 1:0.

Первый тайм команды провели без забитых голов, но в самом начале второго тайма, на 49-й минуте, полузащитник гостей Фран Тудор сумел открыть счёт во встрече, выведя «Ракув» вперёд. После этого гола кипрской команде было необходимо забивать как минимум два гола, чтобы остаться в Лиге чемпионов, что они и пытались сделать в оставшееся время, но безуспешно — счёт встречи остался прежним, «Ракув» одержал минимальную победу со счётом 1:0.

В первом матче «Арис» также уступил польской команде, проиграв со счётом 1:2 (3:1 по сумме двух встреч в пользу «Ракува»). Таким образом, кипрский клуб вылетел из Лиги чемпионов — 2023/2024.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2023, вторник. 20:00 МСК
Арис
Лимасол, Кипр
Окончен
0 : 1
Ракув
Ченстохова, Польша
0:1 Тудор – 49'
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