«Ньюкасл» намерен взять в аренду у «Арсенала» защитника Тирни

Защитник «Арсенала» Киран Тирни может перейти в «Ньюкасл» на правах аренды. Об этом сообщает Football Daily.
По информации источника, «сороки» планируют в ближайшее время начать переговоры с лондонцами. «Ньюкасл» не может себе позволить полноценный трансфер из-за правил финансового фэйр-плей.
Сообщается, что «Арсенал» не устраивает вариант с арендой защитника. «Канониры» рассчитывают продать своего игрока. Компромиссом между клубами может стать включение в арендное соглашение опции выкупа через год.
В сезоне-2022/2023 Тирни провёл 36 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
Ранее стало известно о переходе в «Арсенал» на правах аренды голкипера «Брентфорда» Давида Райи.
- 15 августа 2023
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