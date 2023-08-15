«Ньюкасл» намерен взять в аренду у «Арсенала» защитника Тирни

Защитник «Арсенала» Киран Тирни может перейти в «Ньюкасл» на правах аренды. Об этом сообщает Football Daily.

По информации источника, «сороки» планируют в ближайшее время начать переговоры с лондонцами. «Ньюкасл» не может себе позволить полноценный трансфер из-за правил финансового фэйр-плей.

Сообщается, что «Арсенал» не устраивает вариант с арендой защитника. «Канониры» рассчитывают продать своего игрока. Компромиссом между клубами может стать включение в арендное соглашение опции выкупа через год.

В сезоне-2022/2023 Тирни провёл 36 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее стало известно о переходе в «Арсенал» на правах аренды голкипера «Брентфорда» Давида Райи.