Лига чемпионов: «Галатасарай» прошёл «Олимпию». «Брага» не оставила шансов ТСЦ

Завершились два ответных матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В одном из них турецкий «Галатасарай» на своём поле обыграл словенскую «Олимпию» с минимальным счётом — 1:0. Единственным голом в составе победителей отметился форвард Мауро Икарди. В раунде плей-офф «Галатасарай» поспорит за путёвку в групповой этап с норвежским «Мольде».

Ещё в одном матче игрового дня португальская «Брага» в очередной раз разгромила сербский ТСЦ — 4:1 благодаря голам Пицци, Брумы, Альваро Джало и Али Мусрати. Примечательно, что все голы португальского клуба были забиты до 20-й минуты. В раунде плей-офф «Браге» будет противостоять победитель пары «Марсель» — «Панатинаикос».

В первой игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов загребское «Динамо» на своём поле уступило афинскому АЕКу — 1:2. Напомним, команды не смогли провести первый матч неделю назад в Греции из-за драки болельщиков. Ответная встреча состоится в субботу, 19 августа. Победитель этой пары в раунде плей-офф сразится с бельгийским «Антверпеном».