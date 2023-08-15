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Лига чемпионов: «Галатасарай» прошёл «Олимпию». «Брага» не оставила шансов ТСЦ

Лига чемпионов: «Галатасарай» прошёл «Олимпию». «Брага» не оставила шансов ТСЦ
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Завершились два ответных матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В одном из них турецкий «Галатасарай» на своём поле обыграл словенскую «Олимпию» с минимальным счётом — 1:0. Единственным голом в составе победителей отметился форвард Мауро Икарди. В раунде плей-офф «Галатасарай» поспорит за путёвку в групповой этап с норвежским «Мольде».

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2023, вторник. 21:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 0
Олимпия Л
Любляна, Словения
1:0 Икарди – 24'
Удаления: Торрейра – 64' / нет

Ещё в одном матче игрового дня португальская «Брага» в очередной раз разгромила сербский ТСЦ — 4:1 благодаря голам Пицци, Брумы, Альваро Джало и Али Мусрати. Примечательно, что все голы португальского клуба были забиты до 20-й минуты. В раунде плей-офф «Браге» будет противостоять победитель пары «Марсель» — «Панатинаикос».

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2023, вторник. 21:00 МСК
ТСЦ
Бачка-Топола, Сербия
Окончен
1 : 4
Брага
Брага, Португалия
0:1 Пицци – 9'   0:2 Брума – 13'   0:3 Джало – 16'   0:4 Мусрати – 20'   1:4 Раконьяц – 40'

В первой игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов загребское «Динамо» на своём поле уступило афинскому АЕКу — 1:2. Напомним, команды не смогли провести первый матч неделю назад в Греции из-за драки болельщиков. Ответная встреча состоится в субботу, 19 августа. Победитель этой пары в раунде плей-офф сразится с бельгийским «Антверпеном».

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
15 августа 2023, вторник. 21:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
1 : 2
АЕК Афины
Афины, Греция
1:0 Булат – 39'   1:1 Цубер – 59'   1:2 Галанопулос – 90'
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