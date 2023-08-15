«Мольде» обыграл «КИ Клаксвик» в ответном матче, выбив фарерский клуб из Лиги чемпионов

Сегодня, 15 августа, прошёл ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между норвежским «Мольде» и фарерским «КИ Клаксвик». Встреча прошла на стадионе «Акер» (Мольде, Норвегия). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. Первая встреча между командами закончилась со счётом 2:1 в пользу фарерской команды. По сумме двух встреч «Мольде» обыграл «КИ Клаксвик со счётом 3:2, а ответная игра закончилась со счётом 2:0 в пользу норвежского клуба. «Мольде» прошёл в следующий этап Лиги чемпионов, выбив фарерский клуб из турнира.

На 18-й минуте встречи полузащитник хозяев Кристиан Эриксен с передачи Магнуса Эйкрема открыл счёт в матче, выведя «Мольде» вперёд. До конца основного времени команды не смогли отличиться, а по итогам двух встреч на тот момент была ничья, потому игра перешла в дополнительное время. На 112-й минуте Мартин Линнес забил победный гол во встрече, установив окончательный счёт противостояния — 2:0, победа «Мольде» в ответном матче, 3:2 по сумме двух встреч в пользу норвежского клуба.

Таким образом, «КИ Клаксвик», ранее также неожиданно обыгравший «Ференцварош» Станислава Черчесова и шведский «Хаккен», закончил свой путь в розыгрыше Лиги чемпионов — 2023/2024, «Мольде прошёл в следующий этап, где встретится с «Галатасараем». Несмотря на вылет из турнира, «КИ Клаксвик» сможет сыграть в квалификации Лиги Европы, где попробует получить право попасть в групповой этап турнира.