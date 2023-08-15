«Маккаби» уверенно обыграл «Слован» в ответном матче, выбив словакскую команду из ЛЧ

Сегодня, 15 августа, прошёл ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Маккаби» из Хайфы и братиславским «Слованом». Встреча состоялась на стадионе «Сэмми Офер» (Хайфа, Израиль). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Маккаби» обыграл «Слован» со счётом 3:1.

На 29-й минуте Францди Пьерро с передачи Тьяронна Чери открыл счёт в матче, выведя «Маккаби» вперёд. В самом конце первого тайма, на 45+2-й минуте, Диа Себа удвоил преимущество хозяев в матче. На 85-й минуте Марко Толич помог «Словану» отыграть один мяч, но уже через пару мгновений, на 90+3-й минуте, Дин Дэвид вновь довёл преимущество «Маккаби» до двух мячей, установив окончательный счёт встречи — 3:1, победа «Маккаби».

В первом матче «Слован» также уступил израильской команде, проиграв со счётом 1:2 (5:2 по сумме двух встреч в пользу «Маккаби»). Таким образом, словакский клуб вылетел из Лиги чемпионов — 2023/2024.