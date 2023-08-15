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Защитник «Интера» Госенс стал игроком берлинского «Униона»

Защитник «Интера» Госенс стал игроком берлинского «Униона»
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Защитник «Интера» и сборной Германии Робин Госенс перешёл в немецкий «Унион». Об этом сообщает пресс-служба берлинского клуба.

«Унион» заплатит за 29-летнего защитника € 15 млн. Стороны подписали пятилетнее соглашение (до конца июня 2028 года).

Фото: fc-union-berlin.de

Госенс выступал за «Интер» с января 2022 года. В сезоне-2022/2023 он провёл 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее стало известно о переходе в «Интер» нового левого защитника Карлоса Аугусто.

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