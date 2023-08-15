Женский футбольный матч показал феноменальные цифры на австралийском ТВ

За матчем 1/4 финала женского чемпионата мира по футболу — 2023 между сборными Австралии и Франции наблюдало более 7 млн австралийцев.
Прошедшая в субботу, 12 августа, игра собрала у экранов телевизоров аудиторию в 7,2 млн зрителей. Именно столько людей увидели, как австралийки обыгрывают сборную Франции в серии послематчевых пенальти (7:6). Отметим, что матч между национальными командами Австралии и Дании в 1/8 финала женского ЧМ-2023 собрал аудиторию в 3,5 млн человек.
У матча Австралия — Франция феноменальные рейтинги для австралийского телевидения — самые высокие со времён победы легкоатлетки Кэти Фримен на домашних Олимпийских играх — 2000.
В полуфинале австралийки сыграют с Англией. Матч состоится 16 августа, начало — в 13:00 мск. В другой паре путёвку в финал разыгрывали Испания и Швеция. Победу благодаря голу Ольги Кармоны на последних минутах матча одержали испанки (2:1). Напомним, что женская сборная Австралии впервые в своей истории добралась до стадии 1/2 финала чемпионата мира.
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