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Акинфеев: проблема с глубиной состава у ЦСКА? Время покажет, о таком пока рассуждать рано

Акинфеев: проблема с глубиной состава у ЦСКА? Время покажет, о таком пока рассуждать рано
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о глубине состава армейцев в новом сезоне Российской Премьер-Лиги, а также ответил на вопрос, создаст ли это проблемы для ЦСКА в течение сезона или нет.

«С такой глубиной состава, как сейчас у ЦСКА, не возникнет ли проблем в течение сезона? У нас есть только каждая новая игра, к которой мы идём. Всё покажет время, пока о чём-то таком рассуждать преждевременно», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».

Напомним, после матча с «Сочи» ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с девятью очками в четырёх играх. Ранее также сообщалось, что полузащитник армейцев Бактиёр Зайнутдинов перейдёт в «Бешикташ» за € 5 млн + 15% от перепродажи. В начале этой недели 25-летний футболист должен отправиться в Стамбул для прохождения медосмотра с целью перехода в новый клуб.

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