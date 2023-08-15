Клотет — о Лаудрупе: он никогда не вспоминал период в «Спартаке»

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал о работе в штабе Микаэля Лаудрупа в «Суонси».
«Знаю ли я, что Лаудруп работал в России? Да. Но он никогда не вспоминал период в «Спартаке». Он в принципе не особо разговорчив. Но у меня много забавных историй, связанных с ним. Привести пример? Дело было всё в том же «Суонси». На одной из тренировок команда отрабатывала длинные передачи. Наш полузащитник Леон Бриттон отлично играл в короткий пас, а вот длинные у него никак не получались.
В какой-то момент Лаудруп не выдержал: подошёл к мячу и не глядя вырезал диагональ шведой — метров на 40. Мы все были в шоке, а Леон вообще опешил: «А как я должен это сделать?» Его было жалко в тот момент (смеётся). Лаудруп-игрок — вообще мой кумир. У отца был абонемент на матчи «Барселоны», и он брал меня с собой. Тренером тогда был Круифф — одно наслаждение», — приводит слова Жозепа Клотета Sport24.
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