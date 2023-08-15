Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Панатинаикос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клотет — о Лаудрупе: он никогда не вспоминал период в «Спартаке»

Клотет — о Лаудрупе: он никогда не вспоминал период в «Спартаке»
Комментарии

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал о работе в штабе Микаэля Лаудрупа в «Суонси».

«Знаю ли я, что Лаудруп работал в России? Да. Но он никогда не вспоминал период в «Спартаке». Он в принципе не особо разговорчив. Но у меня много забавных историй, связанных с ним. Привести пример? Дело было всё в том же «Суонси». На одной из тренировок команда отрабатывала длинные передачи. Наш полузащитник Леон Бриттон отлично играл в короткий пас, а вот длинные у него никак не получались.

В какой-то момент Лаудруп не выдержал: подошёл к мячу и не глядя вырезал диагональ шведой — метров на 40. Мы все были в шоке, а Леон вообще опешил: «А как я должен это сделать?» Его было жалко в тот момент (смеётся). Лаудруп-игрок — вообще мой кумир. У отца был абонемент на матчи «Барселоны», и он брал меня с собой. Тренером тогда был Круифф — одно наслаждение», — приводит слова Жозепа Клотета Sport24.

Материалы по теме
Тренер «Торпедо» Клотет рассказал, как он смог раскрыть талант Беллингема
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023