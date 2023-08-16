Австралия — Англия: во сколько матч 1/2 финала ЖЧМ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 16 августа, пройдёт второй полуфинальный матч чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встретятся национальные команды Австралии и Англии.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023. Расписание матчей.

1/2 финала. 16 августа, среда

Австралия — Англия — 13:00 мск

Прямую трансляцию игры покажет «Матч ТВ». В первом полуфинале сборная Испании обыграла национальную команду Швеции со счётом 2:1. На пути к полуфиналу Австралия обыграла Данию (2:0) и Францию (0:0, 7:6 — по пенальти), а Англия оставила за бортом турнира Нигерию (0:0, 4:2 — по пенальти) и Колумбию (2:1).

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.