Неймар — о переходе в «Аль-Хиляль»: чувствую, что принял правильное решение

Бразильский нападающий Неймар прокомментировал свой переход из французского «ПСЖ» в саудовский «Аль-Хиляль».
«Я хочу написать новую историю здесь, чемпионат Саудовской Аравии обладает невероятным количеством качественных игроков, а также энергии. Лига показывает огромный рост в данный момент, потому я уверен, что это то место, куда многие будут стремиться.
«Аль-Хиляль» — очень большой клуб с фантастическими фанатами, лучшая команда во всей Азии. Я чувствую, что принял правильное решение в подходящее время с лучшим для меня клубом, я люблю побеждать и забивать голы. Планирую продолжить это в Саудовской Аравии в составе «Аль-Хиляля», — приводит слова Неймара пресс-служба саудовской команды.
Напомним, ранее саудовский «Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара, выложив видео с представлением бразильца в качестве нового игрока команды. По информации журналиста Фабрицио Романо, бразильский нападающий подписал двухлетний контракт с «Аль-Хилялем», по которому суммарно получит около € 300 млн.
- 16 августа 2023
-
00:44
-
00:40
-
00:33
-
00:31
-
00:27
-
00:22
-
00:15
-
00:06
-
00:01
- 15 августа 2023
-
23:50
-
23:42
-
23:38
-
23:28
-
23:23
-
23:21
-
23:18
-
23:14
-
23:00
-
23:00
-
22:57
-
22:44
-
22:39
-
22:37
-
22:24
-
22:22
-
22:17
-
22:16
-
22:03
-
21:59
-
21:54
-
21:46
-
21:44
-
21:33
-
21:32
-
21:31