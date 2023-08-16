Неймар — о переходе в «Аль-Хиляль»: чувствую, что принял правильное решение

Бразильский нападающий Неймар прокомментировал свой переход из французского «ПСЖ» в саудовский «Аль-Хиляль».

«Я хочу написать новую историю здесь, чемпионат Саудовской Аравии обладает невероятным количеством качественных игроков, а также энергии. Лига показывает огромный рост в данный момент, потому я уверен, что это то место, куда многие будут стремиться.

«Аль-Хиляль» — очень большой клуб с фантастическими фанатами, лучшая команда во всей Азии. Я чувствую, что принял правильное решение в подходящее время с лучшим для меня клубом, я люблю побеждать и забивать голы. Планирую продолжить это в Саудовской Аравии в составе «Аль-Хиляля», — приводит слова Неймара пресс-служба саудовской команды.

Напомним, ранее саудовский «Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара, выложив видео с представлением бразильца в качестве нового игрока команды. По информации журналиста Фабрицио Романо, бразильский нападающий подписал двухлетний контракт с «Аль-Хилялем», по которому суммарно получит около € 300 млн.