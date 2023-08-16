«Манчестер Сити» сможет выкупить Доку у «Ренна» только за € 52 млн

«Ренн» озвучил «Манчестер Сити» трансферную стоимость своего вингера Жереми Доку, сообщает ESPN.
По информации источника, «горожане» находятся в активном поиске замены для своего бывшего игрока атаки Рияда Мареза. Французский клуб, в свою очередь, готов расстаться с 21-летним Доку не менее чем за € 52 млн. Подобный ценник представители «Манчестер Сити» считают завышенным.
В сезоне-2022/2023 Доку провёл 35 матчей за «Ренн» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» был нацелен на приобретение полузащитника «Кристал Пэлас» Майкла Олисе, однако тот предпочёл переход в лондонский «Челси».
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