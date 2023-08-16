ПСВ прошёл в следующий этап Лиги чемпионов, уверенно обыграв «Штурм» в ответном матче

Вчера, 15 августа, прошёл ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между австрийским «Штурмом» и нидерландским ПСВ. Встреча состоялась на стадионе «Меркур-Арена» (Грац, Австрия). Стартовый свисток прозвучал в 21:30 по московскому времени. ПСВ уверенно обыграл «Штурм» со счётом 3:1.
На 26-й минуте Вильям Бёвинг с передачи Александера Прасса открыл счёт в матче, выведя «Штурм» вперёд. Однако преимущество хозяев длилось недолго — на 32-й минуте Йоей Верман сравнял счёт во встрече. На 39-й минуте Люк де Йонг помог ПСВ впервые выйти вперёд во встрече. В самом конце матча, на 85-й минуте, новичок нидерландской команды Рикардо Пепи успешно реализовал пенальти, установив окончательный счёт матча — 3:1, победа ПСВ.
В первом матче ПСВ также оказался сильнее «Штурма», разгромив его со счётом 4:1. Таким образом, нидерландский клуб оказался сильнее по сумме двух встреч (7:2). ПСВ прошёл в следующий этап турнира, «Штурм» же вылетел из Лиги чемпионов — 2023/2024.
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