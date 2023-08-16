«Панатинаикос» неожиданно выбил «Марсель» из ЛЧ, оказавшись сильнее в серии пенальти

Вчера, 15 августа, прошёл ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между французским «Марселем» и греческим «Панатинаикосом». Встреча состоялась на стадионе «Велодром» (Марсель, Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Панатинаикос» оказался сильнее «Марселя» в серии послематчевых пенальти (5:3), сыграв в основное и дополнительное время ответного матча 2:1 (первый матч 0:1, 3:3 по сумме двух встреч).

В самом начале встречи, на второй минуте, новый нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд. В конце первого тайма, на 45+1-й минуте, габонский нападающий смог удвоить преимущество «Марселя», оформив дубль. Большую часть матча французскую команду устраивал счёт, так как при таком раскладе она проходила дальше, но на 90+10-й минуте Фотис Иоаннидис успешно реализовал пенальти и перевёл игру в дополнительное время. Команды не смогли изменить счёт встречи в экстра-таймах, потому игра перешла в серию пенальти, где точнее оказались игроки греческой команды — 5:3.

В первом матче «Панатинаикос» обыграл «Марсель» с минимальным преимуществом — 1:0 (3:3 по сумме двух встреч, 5:3 по серии пенальти в пользу греческой команды). Таким образом, французский клуб вылетел из Лиги чемпионов — 2023/2024, а «Панатинаикос» прошёл в следующий этап, где встретится с португальской «Брагой».