Директор «Брайтона» рассказал, почему сорвался переход Мойсеса Кайседо в «Ливерпуль»

Директор «Брайтона» Пол Барбер рассказал, почему сорвался переход эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо в «Ливерпуль».
«Ливерпуль» – фантастический клуб, в котором хотел бы выступать каждый, но Мойсес и его представители по какой-то причине решили, что переезд в Лондон предпочтительнее. Мы оказались в затруднительном положении, так как провели много дней, работая над сделкой с «Ливерпулем», который вёл дело очень профессионально. Мы согласовали все условия, но вмешался сам игрок, не пожелавший переходить в «Ливерпуль. Нам пришлось быстро переключаться», – приводит слова Барбера TalkSPORT.
По данным Sky Sports, сумма трансфера Кайседо в «Челси» стала рекордной для английского футбола и составила € 133,5 млн. В прошлом сезоне эквадорский полузащитник провёл 43 матча за «Брайтон».
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