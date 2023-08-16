Директор «Брайтона» рассказал, почему сорвался переход Мойсеса Кайседо в «Ливерпуль»

Директор «Брайтона» Пол Барбер рассказал, почему сорвался переход эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо в «Ливерпуль».

«Ливерпуль» – фантастический клуб, в котором хотел бы выступать каждый, но Мойсес и его представители по какой-то причине решили, что переезд в Лондон предпочтительнее. Мы оказались в затруднительном положении, так как провели много дней, работая над сделкой с «Ливерпулем», который вёл дело очень профессионально. Мы согласовали все условия, но вмешался сам игрок, не пожелавший переходить в «Ливерпуль. Нам пришлось быстро переключаться», – приводит слова Барбера TalkSPORT.

По данным Sky Sports, сумма трансфера Кайседо в «Челси» стала рекордной для английского футбола и составила € 133,5 млн. В прошлом сезоне эквадорский полузащитник провёл 43 матча за «Брайтон».