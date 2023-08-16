Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Директор «Брайтона» рассказал, почему сорвался переход Мойсеса Кайседо в «Ливерпуль»

Директор «Брайтона» рассказал, почему сорвался переход Мойсеса Кайседо в «Ливерпуль»
Комментарии

Директор «Брайтона» Пол Барбер рассказал, почему сорвался переход эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо в «Ливерпуль».

«Ливерпуль» – фантастический клуб, в котором хотел бы выступать каждый, но Мойсес и его представители по какой-то причине решили, что переезд в Лондон предпочтительнее. Мы оказались в затруднительном положении, так как провели много дней, работая над сделкой с «Ливерпулем», который вёл дело очень профессионально. Мы согласовали все условия, но вмешался сам игрок, не пожелавший переходить в «Ливерпуль. Нам пришлось быстро переключаться», – приводит слова Барбера TalkSPORT.

По данным Sky Sports, сумма трансфера Кайседо в «Челси» стала рекордной для английского футбола и составила € 133,5 млн. В прошлом сезоне эквадорский полузащитник провёл 43 матча за «Брайтон».

Материалы по теме
Кайседо — рекордный по стоимости трансфер в АПЛ. Топ-5 самых дорогих переходов лиги
Истории
Кайседо — рекордный по стоимости трансфер в АПЛ. Топ-5 самых дорогих переходов лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023