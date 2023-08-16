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Тимур Журавель: Артём Дзюба заблокировал меня в социальных сетях

Тимур Журавель: Артём Дзюба заблокировал меня в социальных сетях
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Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель рассказал, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не хочет с ним общаться.

«Я забанен у Дзюбы. Вообще. Я вёл студию на одном из матчей «Локомотива» в этом сезоне. Мы позвали Дзюбу к себе, ему надо было подойти к кромке поля. Он преодолел полпути, но увидел меня и сказал: «Не, к нему не пойду». Развернулся и ушёл. Они с Леонидом Викторовичем вообще чемпионы по обидчивости.

Мне кажется, Дзюба и Слуцкий настолько крутые, настолько самодостаточные персоны, что разменивание на такие мелкие обиды просто недостойно их масштаба.

За что Дзюба меня забанил? Когда он Нобелю дал интервью, я у себя в телеграме написал рецензию короткую. В этих рецензиях, кстати, стараюсь быть крайне корректным. Потому что знаю, как все обижаются. Но Дзюба всё равно обиделся», – сказал Журавель в выпуске на YouTube-канале журналиста Глеба Чернявского.

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