«Лос-Анджелес Гэлакси» подписал лучшего бомбардира в истории Чемпионшипа

Английский нападающий Билли Шарп подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» до конца сезона МЛС с возможностью продления соглашения ещё на год, сообщает Associated Press.

«Билли — нападающий, который много добился, он обладает большим опытом, лидерскими качествами и доказал свою результативность. Мы рады получить в команду игрока такого калибра в текущем сезоне», — сказал главный тренер и спортивный директор «Гэлакси» Грег Ванни.

37-летний Шарп является лучшим бомбардиром в истории Чемпионшипа. За 399 матчей во втором по статусу английском дивизионе нападающий забил 130 голов.

Предыдущие восемь сезонов он отыграл в «Шеффилд Юнайтед», но клуб летом не стал продлевать с ним контракт. Также Шарп выступал за эту команду в начале своей карьеры. Всего за 12 сезонов в составе «клинков» форвард забил 129 мячей. Он никогда не играл за пределами Англии.

«Лос-Анджелес Гэлакси» в данный момент занимает 13-е место в Западной конференции МЛС. На счету команды 22 очка после 22 матчей. У клуба остаётся ещё 12 игр, чтобы побороться за попадание в плей-офф. Отставание «Гэлакси» от девятого места, которое даёт право на выступление в раунде уайлд-кард, составляет восемь очков.