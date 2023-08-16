Главный тренер «Интер Майами» высказался о психологическом состоянии Лионеля Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино считает, что аргентинский нападающий Лионель Месси обрёл спокойствие в американском клубе.

«Это можно увидеть во время игры – я не обязан говорить, но он намного спокойнее, намного счастливее. Счастье зависит от того, где он был раньше», – приводит слова Мартино Goal.

Напомним, после сегодняшнего гола в ворота «Филадельфии» в активе чемпиона мира девять забитых мячей в шести матчах за американский клуб. Лионель Месси занял третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Интер Майами», обогнав Роберта Тэйлора. Лучшим бомбардиром клуба является Гонсало Игуаин, на счету которого 29 голов. Второе место по этому показателю занимает Леонардо Кампана (16 голов).

Леброн Джеймс тепло поприветствовал Лионеля Месси: