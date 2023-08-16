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Главный тренер «Интер Майами» высказался о психологическом состоянии Лионеля Месси

Главный тренер «Интер Майами» высказался о психологическом состоянии Лионеля Месси
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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино считает, что аргентинский нападающий Лионель Месси обрёл спокойствие в американском клубе.

«Это можно увидеть во время игры – я не обязан говорить, но он намного спокойнее, намного счастливее. Счастье зависит от того, где он был раньше», – приводит слова Мартино Goal.

Напомним, после сегодняшнего гола в ворота «Филадельфии» в активе чемпиона мира девять забитых мячей в шести матчах за американский клуб. Лионель Месси занял третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Интер Майами», обогнав Роберта Тэйлора. Лучшим бомбардиром клуба является Гонсало Игуаин, на счету которого 29 голов. Второе место по этому показателю занимает Леонардо Кампана (16 голов).

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