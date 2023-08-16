Мудрик: люди думают, что играть в футбол – это просто выйти на поле и бегать 90 минут

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик считает, что многие люди со стороны не понимают проблемы спортсменов.

«Я хочу сказать, что люди часто не понимают, с каким давлением сталкиваются профессиональные спортсмены. А чем интереснее и популярнее вид спорта, тем больше давления, потому что больше людей смотрят, знают о нём и в курсе последних новостей.

Много-много обычных людей просто не понимают. Они думают, что играть в футбол – это просто выйти на поле и бегать 90 минут. Они не видят очень много подводных камней.

Я уже молчу о каких-то своих личных проблемах, с которыми ты можешь сталкиваться просто в жизни. Но это уже другое дело, я не хочу сейчас жаловаться на какие-то проблемы, ещё что-то. Просто хочу сказать, что людям лучше судить кого-то или что-то, чем ставить себя на чье-то место», — сказал Мудрик на YouTube-канале «Бомбардир».

Мудрик перешёл в «Челси» в январе этого года за € 70 + 30 (бонусы) млн. Во второй половине сезона-2022/2023 на его счету 17 матчей за «аристократов» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.