Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голы Месси и Альбы помогли «Интер Майами» обыграть «Филадельфию Юнион» в матче Кубка лиг

Голы Месси и Альбы помогли «Интер Майами» обыграть «Филадельфию Юнион» в матче Кубка лиг
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился полуфинальный матч Кубка Лиг MLS + MX, в котором встречались «Филадельфия Юнион» и «Интер Майами». Команды играли на стадионе «Субару Парк» в Честере (Пенсильвания, США). «Интер Майами» обыграл соперника со счётом 4:1.

Счёт в матче на 3-й минуте открыл нападающий «Интер Майами» Хосеф Мартинес, который отличился с передачи украинского защитника Сергея Кравцова. Преимущество гостей удвоил аргентинский нападающий Лионель Месси на 20-й минуте встречи. В концовке первого тайма свой первый гол за «Интер Майами» забил испанский защитник Жорди Альба.

Во втором тайме «Филадельфия» смогла отыграть один мяч усилиями полузащитника Алехандро Бедойя, однако за шесть минут до конца основного времени матча игрок гостей Давид Руис забил четвёртый гол «Интер Майами».

Кубок Лиг MLS + MX. 1/2 финала
16 августа 2023, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Юнион
Филадельфия, США
Окончен
1 : 4
Интер Майами
Майами, США
0:1 Мартинес – 3'   0:2 Месси – 20'   0:3 Альба – 45+3'   1:3 Бедойя – 73'   1:4 Руис – 84'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023