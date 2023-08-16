Голы Месси и Альбы помогли «Интер Майами» обыграть «Филадельфию Юнион» в матче Кубка лиг

Завершился полуфинальный матч Кубка Лиг MLS + MX, в котором встречались «Филадельфия Юнион» и «Интер Майами». Команды играли на стадионе «Субару Парк» в Честере (Пенсильвания, США). «Интер Майами» обыграл соперника со счётом 4:1.

Счёт в матче на 3-й минуте открыл нападающий «Интер Майами» Хосеф Мартинес, который отличился с передачи украинского защитника Сергея Кравцова. Преимущество гостей удвоил аргентинский нападающий Лионель Месси на 20-й минуте встречи. В концовке первого тайма свой первый гол за «Интер Майами» забил испанский защитник Жорди Альба.

Во втором тайме «Филадельфия» смогла отыграть один мяч усилиями полузащитника Алехандро Бедойя, однако за шесть минут до конца основного времени матча игрок гостей Давид Руис забил четвёртый гол «Интер Майами».