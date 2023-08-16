Месси опубликовал пост после очередного гола и победы за «Интер Майами»

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси опубликовал пост в социальной сети после победы в полуфинале Кубка лиг над «Филадельфией».

«Мы проработали свой путь к финалу, и теперь мы это сделали!!!.. Мы всё ещё на последней ступеньке», – написал Месси в своей социальной сети.

Счёт в матче на 3-й минуте открыл нападающий «Интер Майами» Хосеф Мартинес, который отличился с передачи украинского защитника Сергея Кравцова. Преимущество гостей удвоил аргентинский нападающий Лионель Месси на 20-й минуте встречи. В концовке первого тайма свой первый гол за «Интер Майами» забил испанский защитник Жорди Альба.

Во втором тайме «Филадельфия» смогла отыграть один мяч усилиями полузащитника Алехандро Бедойя, однако за шесть минут до конца основного времени матча игрок гостей Давид Руис забил четвёртый гол «Интер Майами».