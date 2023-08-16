«Интер Майами» опубликовал фотографию из раздевалки после победы с участием Месси

«Интер Майами» одержал победу в полуфинале Кубка лиг со счетом 4:1. После победы команда опубликовала совместную радостную фотографию из раздевалки с участием аргентинского форварда Лионеля Месси.

Фото: «Интер Майами»

Счёт в матче на 3-й минуте открыл нападающий «Интер Майами» Хосеф Мартинес, который отличился с передачи украинского защитника Сергея Кравцова. Преимущество гостей удвоил аргентинский нападающий Лионель Месси на 20-й минуте встречи. В концовке первого тайма свой первый гол за «Интер Майами» забил испанский защитник Жорди Альба.

Во втором тайме «Филадельфия» смогла отыграть один мяч усилиями полузащитника Алехандро Бедойя, однако за шесть минут до конца основного времени матча игрок гостей Давид Руис забил четвёртый гол «Интер Майами».